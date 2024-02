Lojas fecham mais cedo no Centro de Porto Alegre por falta de luz

Mariana Reyes e Patrícia Comunello

A falta de luz no Centro Histórico de Porto Alegre pelo segundo dia consecutivo gerou cenas inacreditáveis. Lojas fechando duas horas antes do normal porque na havia como funcionar. Mesmo que houvesse clientes, os ambientes internos estavam envoltos em escuridão e as maquininhas e sistemas para registro de vendas estavam desligados por falta de energia.

A filial da rede do fast-food mais popular no mundo, o McDonald's, baixou as cortinas das portas por volta das 17h30min na esquina das ruas Doutor Flores e Andradas. Tudo escuro dentro, e apenas os funcionários estavam no local sem saber se fechavam ou ainda esperavam.

Outros estabelecimentos fecharam até mais cedo. Quadras em quase toda a extensão já tinham operações cerradas entre a Doutor Flores e a Vigário José Inácio. Apenas redes como C&A, entre as poucas varejistas de maior porte que ainda restam numa das vias mais populares e de grande fluxo no Centro, estavam abertas, mas porque tem geradores.

A Galeria Chaves, onde funciona a Starbucks e Hering, era exceção, com luz, rodeada por varejos com blecaute involuntário. Possivelmente, o complexo tenha gerador.

A interrupção que atinge a região ocorre desde essa quarta-feira (28) e está relacionada ao rompimento de cabos da rede de energia. A equipe da CEEE Equatorial que trabalhava para recompor a luz disse que a sobrecarga de consumo provocou danos na rede subterrânea. Cabos de 200 milímetros de espessura estavam sendo substituídos.

Equipe da CEEE Equatorial trabalha no Centro Histórico para religar cabos rompidos. Foto: Patrícia Comunello/JC

A intervenção na rede ocorreu na esquina da Andradas com Vigário. Equipes com dezenas de técnicos da companhia de energia se concentravam no local, o que chamou atenção de muitos que assavam, além de cobrança sobre a reativação do abastecimento. A previsão era de ocorrer até o começo da noite.

Entre a tarde e a noite de quarta-feira, 9 mil clientes da CEEE Equatorial ficaram sem energia elétrica no Centro Histórico de Porto Alegre, segundo apurou a reportagem do JC.

O motivo da queda de energia foi um problema causado por falhas na rede subterrânea no polígono entre as avenidas Mauá, Borges de Medeiros e Independência, Rodoviária e rua Riachuelo.

Nesta quinta-feira (29), alguns pontos da região central da capital permanecem sem energia elétrica.

Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o Posto de Atendimento Comercial, localizado na José Montaury, foi afetado pela falta de energia elétrica. O abastecimento de água no centro não sofreu prejuízo, diz o órgão.