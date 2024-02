Inflação do Liquida mostra preços subindo menos em 2024

Vale ou não vale a pena comprar na temporada do Liquida Porto Alegre que se encerra no próximo domingo? Para quem busca razões, além de descontos que sejam realmente atrativos nos estabelecimentos, a CDL da Capital analisou os dados da inflação geral (IPCA) e colocou uma lupa nos itens que são mais buscados pelos consumidores neste período, segundo indicação que apareceu em pesquisa da entidade e a Vitamina.

A boa notícia é que os preços das categorias mais na mira das pessoas, como eletrodomésticos e vestuário, reduziram o ritmo de elevação e tiveram desaceleração maior do que a do IPCA para a Capital e Região Metropolitana. Na hora de calcular, o economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, faz toda uma ponderação para conseguir chegar à "Inflação do Liquida". "É importante ressaltar que não houve barateamento: o crescimento persistiu, mas foi menos intenso", reforça Frank.

O economista-chefe encontrou uma alta de 2,88% nos preços, considerando 12 meses até janeiro, para a cesta da liquidação, que tem ainda móveis, eletrônicos, alimentação fora de casa e perfumaria e beleza. No período anterior, de fevereiro de 2023 a janeiro de 2023, a alta chegou a 11,01%, quase três vezes mais que nos 12 meses recentes. O IPCA foi menor no confronto com a campanha anterior, ficando em 4,4%, e maior agora, em 4,53%.

Algumas categorias como eletrônicos têm queda de preço este ano e no ano passado. Eletrodomésticos não tiveram elevação. Já calçados chegaram a subir 7,6% nos últimos 12 meses, até janeiro.

Inflação do Liquida x IPCA - variação de preços:

2023:

Liquida: 11,01%

IPCA Porto Alegre e RMPA: 4,4%

2024:

Liquida: 2,88%

IPCA Porto Alegre e RMPA: 4,53%

Inflação por categoria:

2023:

Eletrodomésticos: 13,9%

Eletrônicos: -8,1%

Roupas: 17,1%

Calçados: 14,4%

Acessórios: 15%

Móveis: 14,6%

Cosméticos e perfumaria: 12,7%

Alimentos e bebidas: 7,2%

2024:

Eletrodomésticos: 0%

Eletrônicos: -14,5%

Roupas: 1,3%

Calçados: 7,6%

Acessórios: -1,1%

Móveis: 1%

Cosméticos e perfumaria: 4,5%

Alimentos e bebidas: 5,6%

Fonte: Economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank, com base em dados do IPCA