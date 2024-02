 Pós-NRF 1: A CDL de Canoas promove hoje o Juntaço sobre Tendências, Inovações e Futuro do Varejo, às 19h30min, no Kari'oka Lounge, na avenida Armando Fajardo, 1330. Participam Vilson Noer (CDL Porto Alegre e AGV), Augusto Rocha (Pmweb) e Matheus Viezzer (Viezzer Supermercados) e Agas. Ingressos pelo Sympla.

 Pós-NRF 2: A Federação Varejista do RS faz, em 5 de março, às 19h, em Novo Hamburgo, o evento O que vi na NRF e preciso te contar, com Fabiano Zortéa (Sebrae-RS) e insights da colunista do Minuto Varejo e do presidente da federação, Ivonei Pioner. Local: Swan Novo Hamburgo. Informações e inscrições pelo site da entidade.

 O Mini Kalzone acaba de abrir mais uma unidade em Porto Alegre, desta vez no campus da Pucrs, na Zona Leste. O ponto abriu na quinta-feira passada no prédio do Direito. A marca tem 22 lojas no Estado, sete na Capital.

 A Unimed Porto Alegre reinaugurou o Unifácil Gravataí, no Centro da cidade. A reforma ampliou 50% da capacidade de atendimento e especialidades. O aporte foi de R$ 2,5 milhões.

 O grupo UnidaSul, dono das bandeiras Rissul e Macromix, tem mais de 100 vagas de emprego em áreas de padaria, logística e em lojas no Vale do Sinos, na Serra e no Litoral Norte.