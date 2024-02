Imóveis ultra luxo serão atrativo em Summit One 2024 em Porto Alegre

O ano de 2024 deve alavancar a demanda por imóveis ultra luxo, com unidades acima de R$ 5 milhões. A aposta vai dominar o Summit One 2024, que vai ser de 27 a 29 de fevereiro, em Porto Alegre, e reunirá grifes da construção civil gaúcha que atuam nesta faixa de ativos, além de analista do BTG Pactual e representante do Green Building Council (GBC) Brasil, ligado a empreendimentos sustentáveis.

O evento será no auditório do prédio JBZ, do Grupo Zaffari, onde fica o restaurante Benjamin e um dos edifícios comerciais mais sustentáveis do Brasil, destaca, em nota, o comando da One Imóveis de Luxo, empresa que organiza o Summit One e atua há dez anos no mercado imobiliário de luxo no Brasil e exterior.

Na largada do evento, o analista financeiro do BTG Pactual, maior banco de investimento da América Latina, Álvaro Frasson, abordará as tendências econômicas no mercado financeiro e imobiliário. A expectativa é indicar cenários com impactos das reduções da taxa básica de juros, a Selic, com projeção de fechar 2024 em torno de 9%

"A redução nos juros básicos traz vantagens para o mercado imobiliário, o que possibilita acessibilidade ao financiamento e atratividade do investimento imobiliário, influenciando decisivamente as expectativas e o comportamento, tanto de compradores quanto de investidores”, afirma, na nota, o CEO da One Imóveis de Luxo, Cristiano Cruz.

No Summit, estarão incorporadoras como Cyrela, Melnick e Plaenge, que vão apresentar lançamentos que se situam no ultra luxo. O CEO do Green Building Council (GBC) Brasil, Felipe Faria, foi confirmado e falará sobre sustentabilidade no mercado imobiliário. Os organizadores citam que a inclusão de características que atendem a critérios sustentáveis deve ganhar mais força pela atração e foco de consumidores do ultra luxo neste perfil de construção.