No Ponto: Stok Center, Via Atacadista e Praia de Belas Shopping

> O Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, prepara estreias, mas faz suspense. Nas antigas áreas da Saraiva e Luigi Bertolli (moda), no segundo piso, o tapume ganhou um aviso: "Uma nova loja para você". A mesma chamada está em outro ponto, onde era filial da marca Artex, no primeiro piso. Já o ex-Dado Garden Grill, está em obras. No corner (esquina) da Saraiva, a direção já havia dito que negociava com uma marca de vestuário.

Primeira loja da marca Via Atacadista (projeto) será na Zona Norte de Porto Alegre, perto do Stok Center

> Novos atacarejos à vista: o Stok Center, da Comercial Zaffari, abrirá a primeira loja do ano em São Borja, na Fronteira Oeste. Redes sociais da bandeira já divulgam a chegada da unidade, mas o grupo não informa a data da inauguração. Já o Via Atacadista, do catarinense Passarela, abre dia 29 na Zona Norte de Porto Alegre, estreando na disputa por mercado na Região Metropolitana.