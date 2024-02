Smurfs são atração em área temática de Shopping do Zaffari

Quem era criança nos anos de 1980 e 1990 vai lembrar da série de desenhos dos Smurfs, bonequinhos azuis que habitavam um mundo fictício e apareciam em programas da TV Globo. Agora eles estão de volta, mas num universo real e em um dos shopping centers do Grupo Zaffari, em Porto Alegre.

Para o desfecho das férias, o Bourbon Shopping Ipiranga, na avenida Ipiranga, montou um espaço temático com os Smurfs. Até 9 de março, a área pode ser frequentada por crianças de até 12 anos, das 12h às 20h. São atividades lúdicas na Vila Mágica, localizada no segundo andar do shopping.

O ambiente permite imersão na história. A série com 50 episódios está em plataformas de streaming. Os Smurfs foram criados há 65 anos na Bélgica.

As atividades são gratuitas, com duração de 20 minutos. Basta agendar no local, por ordem de chegada. O Bourbon informa que a última turma tem início às 19h40min.

No espaço, tem a "Pontezinha da Pescaria Sustentável", com foco em preservação; a "Casinha", com uma pequena cozinha; "Estações Gamer", com Smurfs2 para Xbox; e "Brinquedão da Floresta, com estruturas verdes da floresta imaginária e escorregador do tobogã com queda em uma piscina de bolinhas. Além disso, tem mesinhas de atividades com jogos clássicos, como memória, dominó e jogo da velha.