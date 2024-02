Tudo Fácil abre maior unidade do RS no Pop Center em Porto Alegre

"Colocamos a cereja no bolo", resumiu a CEO do Pop Center, Elaine Deboni, logo depois da inauguração do posto do Tudo Fácil, dentro do complexo popular de lojas e serviços no Centro Histórico de Porto Alegre. Além de marcar o retorno do posto à região, após fechar na pandemia de Covid-19, o novo endereço é a maior unidade do Tudo Fácil no Rio Grande do Sul e deve impactar o comércio do Pop, projeta Elaine e lojistas.

Ao citar a "cereja do bolo", a CEO se referiu, durante a inauguração na tarde de terça-feira (6) que teve governador Eduardo Leite e prefeito em exercício, Mauro Pinheiro, tem a ver com as comemorações do 15º aniversário do complexo, aberto em 9 de fevereiro de 2009. O Pop recebeu os ambulantes que ocupavam calçadas, parte de ruas e principalmente o entorno do Mercado Público. Hoje são mais de 600 ocupantes e mais 100 estão ingressando nas próximas semanas.

"Vamos abrir um novo ciclo aqui no centro popular. "É o negócio certo, no lugar certo e na hora certa", define Elaine, sobre o significado da chegada do posto. "O posto é do povo para o povo", completa ela.

A previsão é de que circulem no local cerca de 20 mil pessoas por mês. A instalação foi confirmada em 2023, após tratativas com o centro comercial. A Central de Serviços ao Cidadão, como é chamada, ocupa 669 metros quadrados e tem 37 guichês. São mais de 132 profissionais terceirizados no atendimento.

Um diferencial do posto do Centro da Capital será o maior tempo e dias de atendimento: segunda a sexta, das 7h às 19h e aos sábado,9h às 13h. A medida busca dar conta da demanda das pessoas, que podem passar pelo local antes e depois do trabalho e também no fim de semana.

Apenas esta semana e no carnaval e quarta-feira (14) haverá operação diferenciada. A unidade abre até sexta-feira, das 8h às 18h. No Carnaval, não terá atendimento segunda (12) e terça (13). Na quarta-feira, vai operar das 13h às 19h. Na quinta-feira (15), seguirá o horário ampliado.

O governo investiu quase R$ 1 milhão para equipar o posto. Já o Pop Center fez o aporte para a obra civil e projetos hidrossanitário, elétrico, PPCI, acessibilidade e climatização.

A unidade, que começou a atender nesta quarta-feira (7), tem algumas características, como 10 pontos de autoatendimento e ainda setorização, por tipo de demanda, que foi possível pelo tamanho do local, explicou a secretária de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG), Danielle Calazans.

"Estamos no coração da cidade. Aqui, é onde todo mundo passa e é um lugar com fácil acesso, com estacionamento. Não tem como o Estado não estar em um lugar que não seja aquele que a população precisa", justificou Danielle.

O novo Tudo Fácil de Porto Alegre fica na avenida Júlio De Castilhos, 235, no terceiro andar. Chamada de Central de Serviços ao Cidadão, a unidade oferta mais de 90 serviços presenciais de diferentes órgãos públicos e privados, como o Instituto Geral de Perícias (IGP), Detran-RS, IPE Prev, IPE Saúde, Corsan, CEEE Equatorial, DMAE, IPTU e 156.

Porto Alegre tem mais duas unidades, situadas nas zonas Norte, no Bourbon Wallig, e Sul. O governador divulgou que Santa Maria e uma das cidades do Litoral Norte devem ser as próximas a ter postos.

"O Tudo Fácil vai ser um instrumento de valorização do trabalho dos comerciantes do Pop, mas principalmente vai oferecer conveniência para a população em um espaço no Centro, que é onde a cidade ferve", destacou Leite.

Leite lembrou ainda que montou, quando foi prefeito, o centro popular de compras em Pelotas, destacando a oportunidade para gerar trabalho e renda. "Sempre observei com muita alegria o entusiasmo com que a Elaine conduz o seu trabalho no Pop Center", comentou o governador.