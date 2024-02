Coreano PKC abre no Praia de Belas e vai lançar franquia

"O prato do dia nem foi divulgado e já é um sucesso", diz Rafael Kim, um dos sócios-fundadores do restaurante PKC Prime Korean Cuisine. A opção, a R$ 59,00, tem salmão, kimchi (conserva coreana), hot Filadélfia, ovo cozido marinado no shoyu e arroz, e é só uma das novidades da casa que abriu na semana passada no Praia de Belas Shopping, em Porto Alegre, a sexta da rede, que teve a primeira operação em 2017.

"Fizemos um menu diferente para o Praia, com poke, lamen, sushi e outros itens", conta o diretor. A unidade, com 177 metros quadrados, reforçou a área de restaurantes do segundo piso do Praia.

Kim prepara mais novidades para a rede. Hoje tem pontos em na avenida Ipiranga, 7644, no BarraShoppingSul, e bairro Petrópolis, com o Prime Food, na Capital, e no ParkShopping Canoas e em Ribeirão Preto. Outra vem aí em Jundiaí, em São Paulo, com abertura prevista para 1 de abril.

A marca vai entrar no mundo das franquias, com lançamento da campanha em março, conta Kim, que é descendente de sul-coreanos. Ele e a mulher Sandra mudaram do ramo de confecção para a gastronomia. "Vamos ter mais lojas este ano em mais lugares do Brasil", adianta o dono, à coluna.

Com mais unidades, precisa reforçar o centro de distribuição, outro investimento. No Praia, Kim diz que destinou mais de R 1 milhão para montar o restaurante. Ele diz ainda que não tem investidores.