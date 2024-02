I Fashion Outlet NH terá expansão e nova marca de luxo internacional

O único outlet com marcas globais no Rio Grande do Sul prepara expansão física para dar conta de operações que querem entrar. "Não tem mais espaço hoje. Chegamos no limite", explica o gerente-geral do I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH), do grupo Iguatemi, Luiz Felipe Carvalho Pereira. A ideia é aumentar área física para abrigar mais restaurantes e lojas. Enquanto isso, já estão a caminho negociações com mais uma grife de moda internacional que vai abrir ao lado da Adidas.

"Vai ser um golaço", resume Pereira. A coluna apurou que é uma grife italiana. O gerente-geral adianta que os estudos e projetos de ampliação de área serão definidos em 2024 para encaminhar o licenciamento na prefeitura. Obras devem ser em 2025. A informação sobre a expansão, a primeira em 10 anos do outlet foi antecipada à coluna pelo vice-presidente de Operações do Iguatemi, Charles Krell.

O IFONH é um dos complexos do grupo com resultados mais robustos. Na semana passada, o Iguatemi comunicou a compra de mais uma parte do capital, chegando a 51% do ativo do IFONH, que tem hoje 89 operações de varejo de produtos, dois restaurantes e 11 marcas na praça de alimentação.

Pereira revela que uma das frentes da ampliação será para o lado da BR-116, para abrigar um complexo de gastronomia e lazer de uma rede que atua no Estado. "Vai ser na continuidade da atual praça de alimentação", cita. Outra marca que vai entrar no complexo é a Me.Linda, rede de cosméticos, que também terá unidades no IguatemiPOA e no Praia de Belas Shopping, todas com estreia no primeiro semestre.