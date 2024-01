Iguatemi passa a ter maioria do capital do I Fashion Outlet Novo Hamburgo

O grupo Iguatemi de shopping centers arrematou mais uma fatia do I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH), no Vale do Sinos, e único com perfil reunindo marcas nacionais e internacionais em empreendimento de descontos no Rio Grande do Sul. O outlet prepara expansão de área física, para abrir espaço para novas operações em segmentos como vestuário e gastronomia.

Com o negócio, comunicado ao mercado nessa segunda-feira (29), o grupo de capital aberto e dono de mais dois shoppings no Estado - Iguatemi Porto Alegre e Praia de Belas -, passa a ter maioria do capital do ativo situado em Novo Hamburgo.

O Iguatemi comprou 10% de participação no IFONH. Segundo o comunicado, o valor da compra foi de R$ 24,5 milhões.

A elevação na fatia do ativo "reforça a estratégia da companhia de aumentar a exposição a ativos do portfólio com relevância nos mercados onde estão presentes e possuem potencial de crescimento", diz o grupo, em nota.

A decisão de fazer a aquisição também foi motivada pelo desempenho do outlet nos últimos cinco anos. A taxa de crescimento anual (CAGR) de vendas ficou em 9,6%. A taxa de ocupação é de 99,2%.

Segundo a companhia, a operação será concluída após "resultado satisfatório da diligência" e aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade).

A expansão física do IFONH ainda está em estudos, mas deve ser definida este ano. A informação foi repassada à coluna Minuto Varejo pelo vice-presidente de Operações do Iguatemi, Charles Krell, no fim de 2023, quando o empreendimento completou 10 anos.

Hoje o I Fashion tem 89 operações de varejo de produtos, dois restaurantes e 11 marcas na praça de alimentação. O gerente-geral do IFONH, Luiz Felipe Carvalho Pereira, adianta que deve ser ampliada a área para o lado da BR-116, para receber um complexo de restaurante.

"Vai ser na continuidade da atual praça de alimentação", cita Pereira. O shopping também negocia a abertura de nova marca de outlet de luxo internacional, que vai se instalar ao lado da loja da Adidas. Outra marca que vai entrar em Novo Hamburgo é a rede de cosméticos Me.Linda, que também terá unidades no IguatemiPOA e no Praia de Belas no primeiro semestre. Serão as primeiras lojas da Me.Linda no Rio Grande do Sul, reforçando a expansão do segmento de beleza em shoppings.