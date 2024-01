No Ponto: Novidades no Moinhos Shopping e descontos no Praia de Belas

> O Moinhos Shopping, em Porto Alegre e do Grupo Zaffari, teve duas estreias na praça de alimentação. Uma delas é o Porto Burger, com fast-food como o costelão 12 horas, e a outra é o Trópico, com comidinha e sanduíches para resolver a demanda do dia a dia. "Criei a Porto Burger com o objetivo de adicionar elementos da culinária regional ao hamburguer, despertando a memória afetiva do churrasco de domingo", diz Marcos Souza, formado em gastronomia e dono do negócio.