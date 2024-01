Rede Monjuá entra em nova fase digital "mais próxima e humana"

Depois de se falar tanto em digital e de uma certa submissão da loja ao virtual, o movimento para configurar o online e deixá-lo mais ajustado ao ponto físico ganha força. Rede de varejo que nasceu em Três Passos, no Norte do Rio Grande do Sul, a Monjuá (chamada de 3Passos até 2017), com 72 unidades, mergulhou na solução que vai fortalecer a venda na loja.

A marca está investindo R$ 700 mil em novos sistemas e vai levar às filiais equipamentos para o cliente se aproximar mais do vendedor e das coleções, mesmo as não disponíveis.

O que puxa a etapa recente de digitalização da Monjuá é tornar o e-commerce um potencial gerador de vendas, com o contato pelo site e o fluxo que pode ser de retirada na loja, que passam a ser hubs de disponibilidade onde o consumidor mora. Esta função do ponto físico supre logística.

Mas a Monjuá pretende reforçar a estrutura de centro de distribuição em Porto Alegre, que fica junto á filial no bairro Azenha, única na Capital.

"O desafio é deixar a relação mais próxima e humana, que é o perfil do físico", resume Felipe Bender, CEO da rede, que faturou R$ 150 milhões em 2023. "Não queremos perder a essência e fazer com que as pessoas se sintam acolhidas, o que segue nosso propósito de inspirar a felicidade", conceitua Bender.

Para alcançar mais eficiência nas duas frentes, a empresa investiu R$ 700 mil para atualizar e instalar novo sistema que vai gerenciar a operação. A virada de chave também vai colocar na mão do vendedor mais decisão, com uso mais intenso de fechamento fora do caixa e mais conversa por WhatsApp, antes do cliente ir à loja.

Bender diz que a expectativa é que o site possa ser uma nova forte frente de vendas. Foto Monjuá/Divulgação

"Nesta conversa, um cuidado é com a linguagem e o canal disponível para falar e resolver situações, como falha na entrega. Mesmo a escrita, precisa ser mais afetiva", detalha o CEO. A rede tem já formas de venda que serão mais valorizadas, como o condicional, pela qual o cliente recebe em casa ou retira as roupas na loja e pode provar e decidir no seu tempo.

"Hoje 14% das vendas são por este canal", cita ele. "Queremos fazer do e-commerce a principal ‘loja’ da Monjuá", projeta o executivo e fa família proprietária.

Em 2023, para robustecer as fontes de receita, a marca, com 60 anos, lançou o MonjuFácil, financeira com serviços de empréstimos e seguros.