Quiero Café: de Teutônia para o Brasil

Uma marca gaúcha do varejo de alimentação que nasceu na cidade de Teutônia, no Vale do Taquari, vem chamando a atenção pela velocidade e, ao mesmo tempo, rigor na expansão. O restaurante Quiero Café - não é cafeteria mesmo, avisa o sócio Matheus Fell, que fundou o negócio com o amigo Luís Felipe Wallauer, já chegou a 60 pontos, 41 deles no Rio Grande do Sul. Foram 14 novas unidades em 2023 e podem ser até 20 novas este ano. A escalada começa no pós-pandemia. A marca dobrou de tamanho depois de 2021, quando tinha 29 pontos. A meta é crescer mais no Sudeste, avisa Fell. O faturamento chegou a R$ 152,8 milhões no ano passado, alta de quase 60%. "Apesar de termos números grandes e muitas lojas, somos muito pé no chão. Os negócios precisam ser sustentáveis. Até hoje não fechamos nenhuma unidade. Queremos seguir com este êxito", destaca a dupla.

Uma das regras inegociáveis, considerada crucial para manter sustentáveis (leia-se, pagarem-se) as operações, é que o franqueado precisa estar na linha de frente da loja. "A Quiero não é franquia de investimento. A pessoa precisa viver o negócio", reforça Fell. Os dois jovens montaram o negócio em 2015 para dar conta de uma demanda pessoal, de ter um lugar na cidade de origem com ambiente para encontrar pessoas de trabalho e amigos e consumir produtos de qualidade. Resultado, além da expansão, é o perfil de cada restaurante: mais de 400 itens no cardápio e, em média, 20 funcionários por restaurante. O aporte é estimado em R$ 700 mil por ponto, entre capital de giro, reforma e mobiliário.

Até 2019, eram 20 pontos. Em 2020, foram abertos três, e depois vieram seis em 2021, em meio à pandemia de Covid-19, chegando a 29. Em 2022, foram 17 novas unidades, ano recorde. "Para 2024, vamos seguir em expansão, com foco em aumentar a presença na região Sudeste", acrescenta Fell. A primeira loja a abrir este ano será amanhã em Palhoça, na avenida Atilio Pedro Pagani, 740, no litoral de Santa Catarina. Outra já está em linha e vai ser na Zona Sul de Porto Alegre, na avenida Wenceslau Escobar, em imóvel que está sendo concluído em uma esquina que já teve uma escola, e nas proximidades, está sendo erguido o atacarejo Cestto, do Grupo Zaffari, no bairro Tristeza. A abertura será em março.

Hoje apenas nove pontos são próprios, principalmente as precursoras e aquelas chamadas de flagships, usadas para treinamento de fraqueados. Uma fica em Lajeado, no Estado, e outra em Campinas, em São Paulo. A Quiero Café está basicamente em rua, onde estão 56 restaurantes. "Vamos pivotar em shopping este ano. Temos a expertise de loja de rua", explica o sócio-diretor, sobre os testes da operação em complexos comerciais. A expectativa é de montar em Porto Alegre. As negociações estão em andamento.