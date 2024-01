Atacadão em ex-Carrefour e Asun abrem 230 vagas em Cachoeirinha

A largada de 2024 tem vagas de emprego em supermercados em Cachoeirinha, na Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA). São 150 postos no novo Asun em construção e 80 no futuro Atacadão, que está sendo instalado onde era um hipermercado do Carrefour, unidade que chegou a ser implantada sucedendo um BIG, comprado pelo grupo francês. As seleções estão abertas. As lojas devem ser abertas até março.

O atacarejo do Carrefour também manteve equipe que era do antigo hipermercado. A alegação do grupo supermercadista para a mudança de bandeira e formato é que o atacarejo atende melhor a demanda da região. Também o foco é abastecer pequenos e microempreendedores, que buscam volume e preço para vender ou transformar em itens na área da alimentação.

As vagas são para açougueiro, auxiliar de depósito, repositor de frios em diversos segmentos da loja, de carnes a hortigranjeiros, além de operador de loja. auxiliar de manutenção, líder de áreas de produtos e operador de cartão. O Atacadão tem 28 unidades no Estado, situadas em 20 cidades. A seleção para maiores de 18 anos. Candidatos podem se cadastrar no https://atacadao.pandape.infojobs.com.br ou enviar currículo para [email protected] . Também podem se inscrever na loja, na avenida Flores da Cunha, 4.000, Parada 58. Não é exigida experiência anterior para alguns cargos.

O Asun vai inaugura a nova operação também na avenida Flores da Cunha, mas mais no Centro, no número 783. A unidade tem 4.040 metros quadrados de área total e 2 mil metros quadrados de area de venda. O estacionamento tem 50 vagas. Segundo a rede gaúcha, uma filial que fica perto da futura loja será mantida.