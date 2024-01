Os planos da malharia Anselmi para Nova York

"Abrir em Nova York seria uma conquista, mas temos de estudar bem", comenta a simpática e cautelosa Maria Anselmi, empresária que fundou há 40 anos, em Farroupilha, uma marca baseada em tricô e que vem expandindo pelo Brasil.

"Estar em Nova York é muito importante para a marca. Dá um aval internacional. Por isso, estamos olhando este mercado", conta a fundadora da Anselmi, que soma 15 lojas próprias entre o Estado e Brasília. Maria esteve na NRF Retail's Big Show, na semana passada em Manhattan, e aproveitou para ver pontos de rua. Um deles fica no Soho, bairro polo de moda nova-iorquino.

A Anselmi teve uma provinha do mercado em 2023 ao participar de uma feira. "Fomos a marca com mais destaque entre as brasileiras", valoriza a fundadora. "A vontade (de abrir) é 100%, mas precisamos ver os números."

O valor dos aluguéis pode adiar um pouco a ideia de ter a loja solo. Mas Maria comentou que estão surgindo alternativas de parcerias com outras operações. Uma delas pode ser com a também gaúcha Florense, que tem loja em Manhattan.

Nova York pode ser a porta de estreia física no exterior, mas há outros mercados, como o de Portugal na mira. "Nos Estados Unidos, temos a força do consumo. Também olhamos a Europa. Estamos vendo onde vamos colocar a Anselmi primeiro fora do País", sinaliza Maria. A empresária conta que um dos planos da empresa é focar confecções com fios de alta qualidade. "Para termos um produto cada vez melhor, indo para o mercado de luxo", revela ela. No Brasil, a marca deve ter mais expansão com unidades próprias. "Estamos estudando propostas de shoppings", diz ela, comentando que o ritmo de crescimento será "sem tanta pressa, a passos lentos". A marca teve alta de 47% na receita das lojas em 2023, e 15% na da fábrica. A planta opera com toda a capacidade. Uma nova vai começar a ser erguida este ano.