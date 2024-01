No Ponto: FBV Talks, Pós-NRF CDL-POA, McDonald's e Jorge Bischoff

> O primeiro FBV Talks, que antecede a Feira Brasileira do Varejo, será na próxima terça-feira em Caxias do Sul, das 8h às 9h30min, no Auditório Integração (Rua Alfredo Chaves, 820, 2º andar, Centro). Entrada gratuita. O tema será "Tendências do consumo e do varejo. Insights da NRF", com Otelmo Drebes Jr, sócio da Lojas Lebes, e Daniele Lazzarotto, fundadora e diretora da Cordão.

> A CDL-POA, com apoio do SindilojasPOA e Sebrae-RS, promove na próxima quarta-feira o evento Pós-NRF, no Teatro Unisinos. Infos e inscrições pelo cdlpoa.com.br. Os painelistas serão Fabiano Zortéa, do Sebrae-RS, e Guga Schifino. Os dois estiveram na fera em Nova York.

> O McDonald’s anunciou o retorno do McFish, sanduíche que tinha público cativo no Brasil.

> A Jorge Bischoff, do designer gaúcho, projeta abrir mais de 50 lojas da rede de franquia em 2024.