Agência teve maior delegação do Brasil na NRF e lotou hotel

"Missão cumprida, ufa!", exclamou Alexandre Buhatem Filho, diretor da Agência Primundo, que liderou uma comitiva recorde de brasileiros para participar da NRF Retail's Big Show, em Nova York, um dos maiores eventos de inovação e tendência em varejo do mundo. Este ano, 15ª edição que a Primundo leva grupos, entre eles da comitiva gaúcha com Fecomércio-RS, Sebrae-RS, CDL Porto Alegre e SindilojasPOA, foram quase 500 integrantes e um feito: lotar um dos hotéis boutiques no coração de Manhattan.

"Tá vendo este prédio na esquina? É o Westhouse, hotel boutique e um dos 10 melhores de Nova York, é 100% Primundo. Para dar conta de todos os integrantes da missão, temos mais 50 quartos no Park Central, que é ao lado", descreve Buhatem.

Com os grupos que trouxe ao evento e outras programações, a agência, com sede em Blumenau, em Santa Catarina, respondeu por um de cada cinco brasileiro que veio a Nova York para a NRF. Dados da organização da feira, comandada pela Federação Nacional do Varejo, apontam que o Brasil teve a maior delegação internacional da edição de 2024, com 2,5 mil visitantes.

O evento atraiu cerca de 40 mil pessoas, segundo os números repassados à coluna Minuto Varejo, em três dias de conferências e painéis de 14 a 16 de janeiro no Javits Center, na região do Hudson Yards.

Westhouse, na sétima avenida com rua 55, foi todo ocupado pela delegação montada pela agência. Foto: Patrícia Comunello/JC

"E trouxemos a maior delegação do Brasil este ano", festeja o diretor da Primundo, que mobiliza quase 20 pessoas para dar conta do atendimento. A agência tem um perfil familiar. Na equipe que atua uma semana em torno dos grupos, que chegam dois a três antes da feira, tem a mulher e presidente da empresa, Sueli Bonatti, e as filhas Stephanie e Alexia.

"São 15 anos de muito trabalho e trazendo pessoas com muita vontade de aprender", resume Sueli. Bem afiada sobre a pauta da NRF, a presidente reforça que inteligência artificial se confirmou como principal assunto. "Foi a palavra da vez", anota Sueli, o que foi atestado pela comitiva gaúcha e já mostrada pela coluna na cobertura dos últimos dias.

O tamanho da delegação sob cuidados da Primundo foi efeito de uma nova estratégia da agência, observa Buhatem. Meses antes de fechar os grupos, definiu três produtos/perfis de participantes: focados na feira, os que querem também conhecer mais sobre o varejo da cidade e os que buscam muito conteúdo. "Montamos quatro grupos para dar conta dos três perfis, aliado a relacionamento, encontros e muita troca de informação", descreve o diretor.

Na definição dos grupos, estão o básico (feira), intermediário, com feira mais visitas, o master class (um dia de imersão com palestrantes) e completo (da feira à master class). "Debutamos este ano (por causa dos 15 anos) e viraram um novo capítulo, com uma nova identidade", conclui ele, que fundou a agência com Sueli há 34 anos.

Depois da pandemia, a agência registra retomada, com cerca de 200 missões em 2023, quase 20 no exterior, entre elas NRF, NRA (alimentação), em Chicago, e Websummit, em Portugal. "Nossos principais clientes são voltados a missões empresariais nacionais e internacionais." O impacto para o negócio foi imediato. A receita líquida cresceu 40% no ano passado frente a 2022. "Este ano esperamos aumento de 20% a 30%", projeta Buhatem. A Primundo atua em diversos estados, co,m parceiros no Brasil.

Para encarar o retorno da demanda, o diretor cita um dos fatores chave: "Não demitimos ninguém. Quando a crise sanitária passou, tínhamos os mesmos 11 funcionários". No mundo dos serviços, pessoas são essenciais, observa: "Sabíamos que, quando terminasse a pandemia, o que mais a gente ia precisar é gente". Buhatem lembra que a frase foi validada por um ícone do mundo do turismo e da diversão:

"Como dizia Walt Disney: 'Você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade'."