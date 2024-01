Neta de Luiza Trajano: 'Faltou mais palestrante da geração Z'

Uma potencial varejista no futuro, a neta da megaempresária Luiza Trajano, da Magazine Luiza, Rafaela Ruiz Rodrigues, de 16 anos, terminou a sua primeira NRF mandando um recado à organização, comandada pela Federação Nacional do Varejo dos Estados Unidos: "Faltou mais palestrante da geração Z. Galera tem de vir para cá. Na próxima (NRF), tem de vir mais", provoca a jovem, que veio ao evento para conhecer mais sobre temas que ela poderá se envolver, ou não, no futuro: "Agora acompanho minha vó. Ela me dá ótimos insights. Vim mais para colher informação e ver se é isso vou querer seguir no futuro. Tô adorando", garante Rafa, como é chamada por todos que estão no grupo com a megaempresária e sua neta. "Tem uma coisa que não sabia e que aprendi aqui: que a nossa geração valoriza mais ir à loja física e não o on-line. Não sabia!", comenta a garota, que indica de qual ambiente mais gosta na hora de consumir: "Valorizo os dois. O on-line é muito mais fácil, você está no conforto de sua casa, mas adoro sair com amigos, comprar em lojas que ficam perto de casa.

Multicanalidade é importante". Para atrair a geração Z, a jovem é bem direta: "O interior (da loja) tem de ser bonito, envolvente e as pessoas (atendimento) têm de ser legais. O interior é muito importante porque é o que olhamos e nos acolhe". A jovem, filha de Frederico Trajano, deu dicas e alguns caminhos de como funciona a faixa de idade dela e como encara os momentos de consumo: "A nossa geração gosta mais da simplicidade, das coisas descomplicadas, de fácil acesso, entendeu? A palavra chave é simplicidade", sintetiza a neta de Luiza Trajano. Na feira, a jovem também identificou assuntos que mais geraram interesse e que ela deu mais atenção. Ela admite que moda e beleza são segmentos que mais a interessam. "É o que mais me envolve. Foi o que mais assisti aqui", conta. E sobre possibilidade de a companhia da família atuar mais em algum deles, a neta de Luiza Trajano lembrou que a Época Cosméticos já está no grupo, mas que a área de moda "precisa melhorar". "Eu melhoro", sinalizou a jovem.