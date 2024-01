Especialista diz que IA dará respostas para varejo vender mais

Inteligência Artificial e Inteligência Artificial Generativa (IAG). Varejo que ainda não está olhando para estas duas tecnologias de uso de dados para ter soluções e, no final das contas, vender mais, vai ter de começar e logo. Mas a pergunta é como dar o primeiro passo. Carlos Siqueira, executivo de novos negócios em varejo da Thoughtworks (TW) e com passagem pela IBM, desmistificou o aceso e disse, em bate-papo com a comitiva gaúcha que participa da NRF 2024, em Nova York, que tem muita ferramenta em nuvem.

IA e IAG já são os termos mais repetidos por palestrantes. "IA já foi criada há mais de 10 anos e aprende e dá respostas de acordo com as informações que a empresa inseriu. A IAG também tem esta alimentação de dados e aprende, mas tem a capacidade de criar coisas novas", diferencia o especialista. A IA é muito aplicada em atendimentos de call center, quando o robô conversa com o cliente até o momento em que precisar dar resposta que não consegue, quando repassa a um ser humano. A Alexa, da Amazon, é um tipo de IA. O ChatGPT já é um tipo de solução de tecnologia generativa.

Entusiasta do uso da IA, principalmente da nova geração da tecnologia, Siqueira incentiva empreendedores de micro e pequeno porte a testarem ferramentas que são disponibilizadas em nuvem por desenvolvedores e que conseguem ser integradas ao CRM. "Hoje não precisa fazer grande investimento para começar a testar IA", acrescenta o executivo da TW. Já a questão da proteção de dados, que preocupa e gera incertezas no uso de recursos, Siqueira projeta que vão surgir regras e leis para regular essa utilização.



No varejo, Siqueira observa que o uso da IAG está já mais disseminado para formatar conteúdos para redes sociais. "As empresas conseguem ter bons textos para postar, a partir do aprendizado de postagens que tiveram mais êxito e podem gerar mais engajamento", cita. "Ser mais assertivo no conteúdo que vai às redes vai ajudar a melhorar o desempenho de venda", conecta Siqueira. Uma das dúvidas levadas por integrantes da comitiva foi sobre a diferença de CRM, que gerencia e reúne dados de clientes, e IA/IAG.



"São duas ferramentas distintas. A inteligência artificial pode se alimentar dos dados dos clientes que estão no programa e formar um perfil de compra, para ver quando as pessoas compram e como tomar decisões. A estratégia de marketing pode ser montada a partir desta orientação da IA, que expande a capacidade de análise", diferencia o executivo da TW.

Siqueira destaca que o primeiro passo que o varejista deve tomar é identificar o problema que quer resolver, saber quem é o cliente e o comportamento dele. "Quando consegue ter este perfil, a IA vai ajudar a dar respostas", exemplifica.