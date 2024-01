Feira começa com grande fluxo e desafio para marcas

A NRF Retail's Big Show 2024 começou ontem com frio perto de zero grau, em Nova York, no lado de fora do Javits Center, palco do evento, em Manhattan, porque, do lado de dentro, a temperatura só subiu. O movimento começou megacedo, antes das 8h, com fila de participantes para retirada de crachás e já se preparando para as conferências de largada da feira. Este ano, o tema que já desponta em todos os painéis é Inteligência Artificial. O slogan é Make it matter, algo como Faça valer a pena. O uso de dados para entender a jornada dos consumidores, ter análise preditiva sobre eventuais problemas, como em entregas, e ainda oferecer mais serviços circulam entre palestrantes. A feira vai até amanhã, atraindo mais de 40 mil pessoas de países de todo mundo, segundo a projeção da Federação Nacional do Varejo (NRF). A delegação brasileira é a segunda maior do evento, o que já é um clássico das edições. A comitiva gaúcha com Fecomércio-RS, CDL Porto Alegre, Sebrae-RS, SindilojasPOA, Federação Varejista RS e AGV já cumpriu visitas técnicas em lojas por dois dias e foca agora no conteúdo e nas inovações que vão passar pelo Javits Center.

Na largada do roteiro de mais de 200 palestrantes, a CEO da Levi Strauss (Levi's), Michelle Gass, deu o recado sobre os desafios de uma companhia com 171 anos. "Ela pode ser saudável?", indagou a executiva. Michelle indicou que sim, falou de transformações que a operação teve de fazer e listou temas que tiveram de ser enfrentados, como ser omnicanal. Hoje, 20% das vendas da empresa estão no digital. Além disso, a executiva disse que a marca busca cada vez mais ter outros itens que repitam a força da calça 501, a lendária da marca. "Que não vai mudar, mas temos de ter outras peças, como saias e camisas. Temos muitas oportunidades, mas têm de estar vinculadas à marca Levi's", avisou Michelle, que foi provocada pelo CEO da NRF, Matthew Shay, a falar sobre impactos da conjuntura. A executiva disse que o atacado sofreu mais em 2023, apontou a busca de mercados como Índia e China.