Aos 100 anos, supermercado Tischler revive origens e vai às compras

O supermercado cachoeirense Tischler fez uma volta às origens com a antigo comércio da Casa Arnoldo Tischler, precursor do negócio há 100 anos (em 1924), e agora projeta expansão da rede, por meio de aquisições, revela a diretora-presidente, Mariane Tischler à coluna, lembrando que, em 2022, a empresa virou sociedade anônima (SA) e acionistas familiares estão no conselho.

"Estamos em fase de conversas, levantamento de informações de algumas lojas que estão à venda na região de Santa Cruz do Sul e Venâncio Aires", indica Mariane. O antigo Armazém Tischler, na esquina da rua Júlio de Castilhos com Juvêncio Soares, passou por reforma que recuperou fachada e ainda abriu espaço para um estacionamento coberto, com 60 vagas.

Um ponto de carregamento de carros elétricos foi instalado. O supermercado, que fica ao lado, foi reinaugurado. A unidade, com 1,3 mil metros quadrados de loja e mix de 12 mil itens, é de 1968. Foi modernizada, ganhando dois self-checkouts, com aporte de R$ 3 milhões. Hoje a marca tem oito unidades na cidade e quase 600 funcionários.