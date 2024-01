Comitiva do RS em Nova York aponta serviço como caminho da loja física

De Nova York - A comitiva gaúcha, com entidades do varejo e de apoio a empreendedores e pequenas empresas, teve o primeiro dia de imersão em Nova York nesta quinta-feira (11) e já detectou caminhos para resolver um dos desafios hoje de lojistas: ter mais fluxo em pontos físicos.

Ao conhecer dois modelos de varejo, o grupo aponta a oferta de serviços como um diferencial para fazer o cliente ir mais vezes aos ambientes e ainda fidelizar, ou seja, continuar a comprar itens das marcas. O grupo participará, a partir deste domingo (14) até terça-feira (16), da NRF Retail's Big Show, um dos maiores eventos do mundo sobre inovação e tendência no varejo.

A agenda teve passagem pela loja conceito da Hyundai, a Genesis House, que explora relação coma marca, e pelas unidades de duas marcas de calçado, a Timberland e a Converse, muito conhecidas dos brasileiros. Nas duas calçadistas, a oferta de facilidades, desde customização de produtos até serviços, como conserto de botas (caso da Timberland), chamou a atenção. As duas focam serviço, que vai além da compra de mercadorias.

Walter Seevald, vice-presidente da Fecomércio-RS e da direção do Sindilojas São Leopoldo, destacou a busca da fidelização como uma das apostas da Timberland. A marca oferece um rol de vantagens, entre elas conserto do calçado, como eventual dano em couro ou solado ou limpeza. Este tipo de atendimento é feito por um terceirizado, mas tudo é contratado em uma área no fundo da loja, onde fica também a customização. "Isso atrai o cliente para dentro da loja e vira oportunidade para adquirir um novo item", associa Seevald. "No Rio Grande do Sul, temos muitos exemplos de empresas de varejo de calçado. este tipo de assistência e vantagens podem muito bem ser adotadas", sugere o dirigente da Fecomércio-RS.

"De tudo que estamos vendo em Nova York, a pegada do serviço é uma das principais inspirações. O varejo faz pouco isso associados a produto. Precisa exercitar mais e é a forma de atrair cliente, sim", tem Fabiano Zortéa, coordenador de varejo do Sebrae-RS e que seleciona os locais para a comitiva conhecer na cidade, destaca que são marcas que estão também atentas às mudanças das novas gerações e detectaram a busca da personalização. Isso é também serviço. "Na Converse, eles exploram a experiência digital na qual o cliente monta o tênis de forma bastante intensa, trocando cor e cadarço ou colocando informação ou imagem. A relação se torna mais afetiva", lista Zortéa.

Arcione Piva, presidente do SindilojasPOA, reforça que as suas operações entregam muitos atrativos, além de produtos. "Isso é diferencial muito grande e que podem ser levados ao varejo do Estado. Vimos aqui empresas grandes, mas atuam como se fossem uma loja só", compara Piva. "Antigamente a gente tinha o carnê, que obrigava o cliente a ir todos os meses à loja para pagar a prestação e podia fazer mais gastos. Um serviço aliado a produtos gera possibilidades de novas compras", observa o dirigente do comércio da Capital. "Não precisa envolver muito investimento, pode ser feito em qualquer lugar e momento."

