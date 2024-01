Ambulantes "despejados" da Brooklyn Bridge reclamam das vendas em novo local

O Minuto Varejo produz conteúdo em Nova York, na preparação para a cobertura da NRF Retail's Big Show, que começa no domingo (14), um dos mais importantes eventos do setor em inovação e tendência no mundo. No giro pela cidade, a colunista Patrícia Comunello mostra onde estão os ambulantes que vendiam souvenires sobre a icônica ponte do Brooklyn. Eles foram proibidos pela prefeitura, medida que vale para as demais pontes, de atuar no cartão postal. Os vendedores se instalaram em uma calçada de uma rua lateral à ligação do Brooklyn a Manhattan, mas estão bem descontentes com as baixas vendas. "Temos esperança de voltar à ponte", diz o egípcio Essam Ismail, em vídeo à colunista. Assista pelo QR Code. Acompanhe a cobertura na coluna digital e na edição impressa.