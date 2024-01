TAP, de Tapioca, açaí e pão de queijo, conquista Nova York

A tapioca e o pão de queijo, primos-irmãos no Brasil, por terem ingrediente de base comum, o polvilho que vem da mandioca, mantêm o parentesco em Nova York, mas com novas gerações. A customização dos dois lanches é um dos segredos da arrancada que a TAP (T de tapioca, A de açaí e P de pão de queijo) - o açaí veio depois valorizando a fruta amazônica -, negócio de alimentação aberto em 2017 no lado oeste da ilha de Manhattan, tem provado que dá certo, principalmente no pós-pandemia.

Hoje a marca de gastronomia que ainda pegou carona na vibe da saudabilidade, do zero glúten, já tem três unidades e caminha para a quarta com nova expansão.

"Vamos abrir em Miami, na Flórida", avisa Pedro Uchôa, carioca, que deixou o surfe no Brasil para trabalhar no negócio que já tinha o irmão mais novo, Cleofas Uchôa, o Cleo, no comando, um jovem que chegou aos 18 anos em Nova York e foi, aos 23 anos, um dos empreendedores destaque da revista Forbes em seleção em 2022, justamente pela escalada e modelo de negócio da TAP.

"A gente tinha o sonho de abrir em Miami desde 2018", conta ele, ao lado do irmão Pedro. A operação Miami, na região da Brickell, é prevista para inaugurar em março e mais unidades devem estrear em Nova York, além de outras cidades.

"A TAP começa vendendo tapioca, depois vimos o potencial do açaí aqui e veio a receita do pão de queijo. Agora a gente une tapioca, açaí e pão de queijo no conceito de glúten free brasileiro para a comunidade global", arremata Cleo.

Além da primeira operação, as outras duas estão na região próxima da Grand Central, a antiga e bela estação de trem de Nova York, nas proximidades da Rua 42 - é uma lojinha pequena, para comprar e levar e que está sempre lotada -, e a mais recente, em Astoria, que estreou em agosto de 2023 em um ponto de grande fluxo e centro de varejo e restaurantes no Ditmars Boulevard.

A TAP foi montada pelo investidor brasileiro. Cleo chegou em 2017, e Pedro logo depois. Antes da crise da Covid, a marca chegou a ter quatro pontos. Dois foram fechados pós-pandemia e agora ocorre a expansão. Entre os achados para se firmar na mente da cliente local, com foco em norte-americanos, foi a adaptação do cardápio e tipo de sanduíches.

"Os americanos consomem muito e entendemos isso. Também trouxemos mais forte para as lojas a identificação de "Brazilian Restaurant", para valorizar o que temos aqui", descreve Pedro.

Outra pegada também que é cada vez mais forte é a ambientação. Na loja em Astoria, a decoração tem fotografias com paisagem da Amazônia a praias do Nordeste. O banheiro poderia muito bem ganhar o título de melhor na categoria temático de Nova York. O cliente entra e é surpreendido pelo visual, com grafites e, sim, do barulho da floresta amazônica. Mais Brasil, impossível!