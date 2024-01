Padoca Bakery adapta modelo paulistano à vida dos nova-iorquinos

A padoca, nome popular da padaria dos paulistanos, que a empreendedora paulista, filha de mineiro Marina Helpern montou em 2014, em Nova York, não é como as legítimas de onde ela veio. E nem poderia ser. A Padoca Bakery que tem três unidades em Manhattan, sendo que duas foram abertas entre 2022 e 2023, segue o estilo de consumir da vizinhança.

"Os nova-iorquinos não são como os paulistas que gostam de sentar na padoca para tomar café, comer e conversar. Eles entram, pedem e levam. A gente entendeu isso e se ajustou", descreve Marina. Além disso, o cardápio também ganhou mais quitutes que a clientela da cidade busca muito, como os mufins, que estão na balcão de vidro logo na entrada da loja na Primeira Avenida, entre as ruas 86 e 87 no Upper East Side (UES). Mesmo com as adaptações, o lugar tem um propósito que é próximo d ojeito brasileiro:

"É uma extensão de casa, para aconchegar todo mundo", define ela. A proprietária conta que fazem sucesso o sanduíche feito com a base de pão de queijo e o brigadeiro de goiabada. "É sensacional, as pessoas adoram", garante ela.

Na trajetória, a Padoca Bakery teve mudanças. Um dos segmentos da fabricação que deu certo, diante da grande demanda, foi o de bolos para aniversário. "Uma das coisas de que mais gostamos é celebrar, e os bolos de aniversário viraram um negócio gigante."

O ponto original, que era próximo a um hospital, também no UES, foi fechado e realocado em outro menor na Rua 67, 210. Depois veio a da Primeira Avenida, 1663, e, no ano passado, a marca foi mais longe, para o Soho, na rua Grand, 122, região descolada que dita moda, mais ao Sul da ilha.

"Para sobreviver aqui, precisamos crescer, ter mais pontos, o que não é fácil porque exige investimentos. Um dos desafios nossos daqui para frente é expandir na venda do e-commerce, com mais capacidade da nossa produção que fica no Queens", projeta Marina.