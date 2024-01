Tradicional sushi de Porto Alegre muda de nome e entra em nova fase

O tradicional cardápio de sushi continua o mesmo - aliás, uma culinária que rivaliza até mesmo com o churrasco devido ao crescimento de opções -, mas o nome e comando do restaurante mudaram, em parte. Quem costumava saborear combinados no Sushi by Cleber agora vai frequentar o Ossala. Sim, o nome é outro porque o primo que batizou a casa não está mais na operação. Os irmãos Salatino começaram a transformar a operação ainda em 2023.

O então Sushi by Cleber foi aberto em 2000, como um dos pioneiros em culinária japonesa na Capital. Agora comp Ossala, a operação busca valorizar o perfil familiar:

"O novo nome é a combinação de Salatino, sobrenome dos irmãos Wendel, Alan e Alex, sócios-fundadores do restaurante, junto com o termo japonês “OSS”, cumprimento das artes marciais que representa resiliência, gratidão e respeito", detalham os empreendedores, em nota. O primo saiu da sociedade no ano passado.

“A gastronomia do Ossala seguirá criativa e disruptiva com opções que vão além da gastronomia oriental”, comenta o chef Alan Salatino, melhor sushiman de Porto Alegre, segundo a Sabores do Sul, publicação especializada. Além de sushis, também tem ceviches, ebiguru, kiurimendo e sashimis curados. Uma das novidades é a Experiência Ossala, seleção de pratos com mais de 20 itens selecionados pelos irmãos. Ao longo de 2024, novas receitas serão lançadas, avisam os sócios.

Já o restaurante teve remodelação, com projeto assinado pelo Studio Cinque Arquitetura & Design. O clássico estilo japonês foi mantido com tatames para até oito pessoas e um espaço e área eventos.