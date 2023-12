Laboratório Weinmann chega à maior cidade da Serra Gaúcha

Com sede em Porto Alegre e integrante do grupo Fleury, o laboratório Weinmann abriu unidade na maior cidade da Serra Gaúcha. A marca, que já atua em Gramado, agora opera também em Caxias do Sul, informa o grupo.

A filial eleva para 22 unidades do laboratório no Rio Grande do Sul. Outras cidades que têm o serviço são Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Gravataí, Esteio, Canoas e Cachoeirinha, portanto, com maior concentração na Região Metropolitana.

Marechal Floriano, 506, no bairro Pio X. O funcionamento será de segunda a sexta. A capacidade deve ser expandida gradualmente, diz a marca, em nota. O Weinmann, que tem mais de 90 anos e foi vendido em 2009 ao grupo paulista, que depois arrematou a Serdil , também de origem gaúcha, espera fazer mil a 1,5 mil exames por mês na estrutura caxiense, instalada na rua. O funcionamento será de segunda a sexta. A capacidade deve ser expandida gradualmente, diz a marca, em nota.

"Os testes serão encaminhados para a central de análises da marca na Capital ou para o Núcleo Técnico Operacional do grupo em São Paulo ou até mesmo para laboratórios parceiros da companhia nos Estados Unidos", detalha, na nota.

Os exames mais especializados incluem o Oncotype DX, para pacientes com câncer, o PrecivityAD2, para diagnóstico de Alzheimer, exames genômicos, painéis Sommos e testes toxicológicos.



“Caxias do Sul e região representam um dos maiores polos econômicos do Estado, e apresentam um excelente potencial em análises clínicas e parcerias com operadoras de saúde locais", projeta, em nota, Patrícia Maeda, presidente da Unidade de Negócios de Unidades de Atendimento do Fleury.