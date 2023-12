Comércio espera fluxo maior até véspera do Natal

O clima pode definir um detalhe na reta final das compras natalinas de 2023. O consumidor poderá ir mais a shopping centers em busca da climatização se fizer muito calor ou dividir a jornada com o comércio de rua, caso o tempo esteja mais ameno. A torcida das lojas de rua, principalmente no Centro de Porto Alegre, é que São Pedro ajude até domingo, véspera de Natal e quando as operações devem abrir em maior número na região. Os pontos podem abrir até as 19h. Já shoppings terão uma hora a mais até sábado. Pelo acompanhamento da coluna Minuto Varejo, centros comerciais já computam altas de mais de 20% a 30% no fluxo nos empreendimentos. O tíquete médio também subiu, em alguns casos mais de 50%. No Estado a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do RS (FCDL-RS) projeta que o Natal injete R$ 6 bilhões na economia. Nos estabelecimentos, itens mais procurados são de perfumaria, calçados, roupas e bijuterias. Na área esportiva, camisas oficiais de Grêmio e Inter têm sido as preferidas.

O SindilojasPOA chegou a apurar os presentes preferidos. Perfume lidera entre mulheres, e camisa, na ala masculina. Em Novo Hamburgo, o I Fashion Outlet Novo Hamburgo (IFONH), do grupo Iguatemi, registra alta de 20% no fluxo. As vendas crescem 10%, com tíquete que avança até mais que este percentual. O mall já vinha de alta de 30% na Black Friday, diz o gerente geral do IFONH, Luiz Felipe Carvalho Pereira. "Temos produtos dedicados a outlet, que é um diferencial", cita Pereira. Já na Capital, o Pop Center espera fechar dezembro com mais de um milhão de pessoas, com tíquete médio de R$ 150,00. A estimativa é de vendas 50% acima das de 2022. O Pop abre no domingo. Com uma ampla variedade de lojas e opções para todos os gostos e orçamentos, o Pop Center se destaca como um destino ideal para as compras de Natal. “Os lojistas apostam na experiência de compra completa e aqui tem presente para amigos a familiares", cita a CEO do complexo com 680 operações, Elaine Deboni.