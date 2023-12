Pesquisa mostra intenção de gastos para este Natal

O ano que termina com avanço mais positivo da economia, segundo dados e projeções do setor do comércio, está contagiando consumidores? Pesquisa da CDL Porto Alegre mostra há cautela das pessoas na hora de ir ás compras para o Natal e se dividem entre quem vai gastar menos do que em 2022 (43,2%) ou o mesmo nível (40%). Apenas 16,8% disseram que vão destinar mais recursos para presentes. Mas para os festejos, a maioria dos ouvidos vai direcionar mais recursos para as festas de fim de ano.

A pesquisa foi feita em parceria com a Vitamina e ouviu 250 entre homens e mulheres de 20 a 74 anos sobre a intenção de compra de presentes entre o período de Natal e Ano-Novo. O levantamento também apurou o quadro financeiro das famílias. As contas estão em dia para 56,4% das pessoas, mas que admitem, por outro lado, dificuldade de sobra de caixa para economizar. Já 24% relataram que a saúde financeira está boa e conseguem pagar dívidas e poupar. Para 7%, a condição financeira é excelente e com "reservas financeiras satisfatórias".

Problema que pauta o cenário do varejo desde o estouro da pandemia de Covid-19, a crescente inadimplência, aparece em menor tom na pesquisa. Apenas 12% dos participantes disseram que as "finanças estão precárias e que possuem dificuldade em manter as contas em dia".

Sobre o nível de gastos, a maior fatia das pessoas ouvidas indicou a intenção de gastar entre R$ 100,00 e R$ 500,00 (47% dos consumidores). Gastos acima de R$ 1 mil foram apontados por 25% dos participantes. Cinco presentes foi indicado como a meta por 19% dos ouvidos, maior fatia. Quase 80% das pessoas disse que vai buscar artigos de moda e acessórios para presentear. O cartão de crédito será a forma mais usada, indicada por 53% dos participantes, independentemente da idade ou gênero.

Outro detalhe que é fator para o varejo ficar ligado é que quase a metade dos respondentes prefere ainda fazer compras de forma presencial, especialmente em shopping centers (49%). As compras online foram apontadas por 46,4% dos ouvidos. Na hora de comprar, as pessoas mostraram que busca prioritariamente na hora de definir o gasto por descontos progressivos (63%), cashback (24%), programa de fidelidade (8%) e outras opções, entre preço, frete grátis, desconto à vista e parcelamento sem juros (5%), diz a pesquisa.

O presidente da CDL-POA, Irio Piva, comentou, em nota, que os dados podem ajudar a entender o comportamento dos consumidores na principal data comemorativa do anos, "para uma melhor performance nos negócios", diz Piva.

"São excelentes insights para impulsionar vendas e tornar este fim de ano ainda mais promissor e com boas perspectivas", reforça o dirigente, na nota.