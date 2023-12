Wonka vira febre de NYC às chocolatarias da Serra

O filme Wonka, que estreia amanhã nos cinemas e é inspirado no icônico A Fantástica Fábrica de Chocolate, de 1964, contagia varejos e novos negócios. A loja multimarcas de Nova York Bloomingdale's, na rua 59, em Manhattan, transformou as famosas vitrines antes do Natal num set do filme, com personagens que flutuam, provocando as pessoas: "O chocolate faz você voar?". Na Serra Gaúcha, duas chocolatarias entraram na onda. A Florybal abre no mesmo dia da estreia do filme sua nova loja, na avenida Borges de Medeiros, inspirada na história original, além de vender barras de chocolate premiadas. A Prawer terá parque temático sobre a fábrica de Wonka no Parque Knorr, comprado pelo HR Group, dono da marca. A estreia é até metade de 2024.