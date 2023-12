Iguatemi Porto Alegre vai erguer segunda torre empresarial

O shopping center mais antigo da capital gaúcha vai aumentar de tamanho. A quarta expansão, considerando os movimentos de quatro décadas do Iguatemi Porto Alegre, vai atingir um dos braços que teve impulso na terceira ampliação, na segunda metade da década de 2010.

Com a torre corporativa completamente locada - feito atingido no começo de 2023 -, uma segunda torre empresarial vem aí e para logo.

A companhia Iguatemi, dona do ativo, bateu o martelo sobre o novo ativo, revela o vice-presidente de Operações do Iguatemi, Chales Krell. Segundo ele, com mais de 30 anos de grupo, estudos já vinham sendo feitos na sua área para o novo empreendimento.

A ocupação e fila de espera de pretendentes a locações na torre existente decidiram a nova investida.

"Vamos encaminhar projetos em 2024 para começar a obra em 2025. É um empreendimento de cerca de R$ 250 milhões a R$ 300 milhões. Mas será um padrão superior ao da torre atual", adianta Krell, à coluna.

O executivo, que esteve esta semana no Estado, com passada pelo I Fashion Outlet Novo Hamburgo, para evento dos 10 anos da operação, diz que espera aprovação tranquila da nova torre nas áreas da prefeitura.



"Tivemos as obras viárias na última ampliação e vamos usar uma das áreas disponíveis na face no mesmo lado da atual torre", comenta Krell. Ele cita que a demanda corporativa na região, uma das mais valorizadas da Capital, é reforçada pelas grifes que já são clientes hoje do prédio existente, que vão de XP Investimentos, SLC a empresas de tecnologia.

O vice-presidente falou mais sobre novos potenciais de expansão.

Sobre a área física da parte comercial e de serviços do shopping, o executivo explicou que, mesmo com interesse do grupo de aumentar mais o tamanho do complexo principal, não há possibilidade de acrescentar mais metros quadrados ao Iguatemi, devido à limitação de construção já ter sido atingida.

Mas uma terceira torre pode sim ser implantada e está nos planos à frente.

"Será (nova torre) após a maturação da segunda torre. Temos área para erguer e seguirá o mesmo volume de aporte", adianta ainda Krell.