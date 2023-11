No Ponto: as cores da Lebes e Shopping Total

> A Lebes dá exemplo de engajamento do varejo em temas que não são diretamente de apelo a vendas. A fachada da Lebes Life Store, no Centro Histórico de Porto Alegre, tem mesclado iluminação natalina e vermelho para conscientizar sobre doação de sangue e prevenção a Aids/ISTs. Este ano já rodaram as cores lilás pelo Dia Nacional do Teste do Pezinho (junho), roxa pelo Dia Mundial da Doença de Alzheimer (setembro), verde pelo Dia Nacional de Combate à Sífilis e rosa da prevenção e conscientização sobre o câncer de mama (outubro) e azul em alerta ao câncer de próstata (novembro).

> O Shopping Total faz nesta quinta-feira (3) e sexta-feira (1º de dezembro), das 10h às 15h, a Feira de Oportunidades, com oferta de mil vagas de emprego. São parceiras a FGTAS/SINE, a CDL-POA, o Sindilojas, o Senac Comunidade e Distrito Criativo e outras entidades. A atividade é no estacionamento coberto E2. Estão previstas palestras gratuitas.

> A cervejaria Rasen e a Cia do Chopp, forte no Vale do Sinos, firmaram parceria para delivery 24 horas em Gramado e Canela. A Rasen tem nova gestão e deve ter novidades no comando em breve.

> A Tricouro, de Campo Bom e especializada na criação de bolsas de tricô de couro, inaugurou a sua primeira loja no Bourbon Country, em Porto Alegre.

> A Florybal, chocolataria de Gramado, abre dia 8 de dezembro na mais movimentada cidade turística do Estado nova loja e inspirada no filme A Fantástica Fábrica de Chocolates, que ganhou nova versão, Wonka, que estreia em dezembro nos cinemas. O varejo pegou carona no filme na Serra Gaúcha e em Nova York.