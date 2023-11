I Fashion Outlet NH tem festival de assados neste domingo

Para quem ainda busca programa neste domingo (19), o I Fashion Outlet Novo Hamburgo faz a segunda rodada do Made in Fogo, maior festival de churrasco itinerante do sul do País, diz o empreendimento. O evento tem acesso gratuito e apresenta cortes de carnes exclusivos, além de atrações culturais.



Um time de assadores mostra diferentes técnicas e cortes para preparar os assados. Também tem estações de doces, vinhos premiados, chope e drinques. O evento tem ainda um lounge para atividades infantis.

O festival é no estacionamento do I Fashion Outlet e vai até as 22h. Mais informações estão disponíveis no site iguatemi.com.br/ifashionoutletnh.