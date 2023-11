Inflação da Black Friday: produtos mais buscados sobem menos na Região Metropolitana

Quem está esperando a Black Friday para ir às compras, uma boa notícia: os itens mais buscados subiram menos este ano frente à temporada de 2022. É o que mostra o Índice de Inflação da Black Friday (IIBF), montado pela CDL Porto Alegre. A cesta tem de chocolate, cerveja, lingerie a TVs, ar condicionado e geladeira.

O monitoramento foi feito com base em preços nacionais e regionais, apurados pelo IBGE para o IPCA, principal índice de inflação brasileiro, e mostrou que os aumentos que ocorreram em 12 meses (novembro de 2022 e outubro deste ano) ficaram 10 pontos percentuais abaixo das correções verificadas no período anterior (novembro de 2021 e outubro de 2022) na RMPA e na média brasileira.



Os preços subiram 2,74% no período recente na RMPA, ante a inflação de 13% da temporada anterior. No Brasil, a alta foi de 2,99%, ante 13,7% dos 12 meses anteriores. O indicador da CDL-POA tem 60 produtos selecionados dos 378 subitens investigados pelo IBGE no IPCA. No confronto com o IPCA geral, a cesta do IIBF teve menor elevação. Na região da Capital, o IPCA subiu 4,85%. No Brasil, a variação foi de 4,82%.

“Depois do ápice do desequilíbrio entre oferta e procura decorrente da pandemia, observa-se significativa desaceleração desde o segundo semestre do ano passado", explica, em nota, o economista-chefe da CDL-POA, Oscar Frank.

A "moderação" no aumento, analisa Frank, tem a ver com impactos da alta de juros no Brasil e no mundo, melhora da cadeia internacional de insumos e suprimentos, absorção das políticas de injeção de recursos para lidar com os desdobramentos da Covid-19 e a redução gradual da poupança construída no momento mais crítico do distanciamento social”, lista o economista.

Como é feito o cálculo da inflação da Black Friday?

A CDL-POA explica que o índice reúne uma seleção de produtos que costumam ser impactados pela janela de promoções da Black Friday. O primeiro filtro contou com 80 subitens dos 378 pesquisados para a formação do IPCA, calculado pelo IBGE. Em seguida, houve uma diminuição do recorte para 60 itens (disponíveis tanto para o Brasil quanto para a RMPA).





Como aproveitar as promoções da campanha de descontos

1. Defina quanto pretende gastar. O valor não deve comprometer o pagamento de dívidas em atraso ou do que é necessidade

2. Atenha-se somente à lista original

3. Evite a compra por impulso



4. Compare os preços dos itens desejados com o período anterior à Black Friday

5. Avalie a reputação do vendedor (prazo de entrega, embalagem, pós-venda)