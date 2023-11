Ducatti estreia em segmento residencial com projeto em Porto Alegre

Depois de mais de três décadas com foco em obras com perfil corporativo e de varejo e serviços, a Ducatti Engenharia, com sede em Porto Alegre, entrou no segmento residencial. A marca vai ergueu conjunto de casas na Zona Sul da Capital, estreando novo segmento e operação, da Ducatti Desenvolvimento Imobiliário, informa a empresa.

As obras do Morada Poente devem começar até os primeiros meses de 2024 em área na avenida Otto Niemayer, próximo à praça Comendador Souza Gomes, no bairro Tristeza. A conclusão do projeto deve ser no primeiro semestre de 2025.

São sete casas de três pavimentos, com 293 a 368 metros quadrados, com pátio e área de lazer, descreve a Ducatti. O Valor Geral de Vendas (VGV) é projetado em R$ 15 milhões, com unidades de R$ 1,7 milhão a R$ 2,5 milhões, diz a empresa.