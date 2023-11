No Ponto: Stok Center, Zaffari, Gang, Criamigos, CDL-POA e Black Friday

> Os Stok Center, bandeira de atacarejo da Comercial Zaffari, de Alvorada e Porto Alegre abrem no dia 28.

> O Zaffari tem nova versão da clássica sacola retornável, com estampa criada pela artista multimídia Kalina Juzwiak. O item é entregue aos clientes preferenciais do Zaffari Card e do Bourbon Card.

> A Gang abriu sua nova e última loja de 2023 no Cais Embarcadero, em Porto Alegre.

> A Criamigos estreou vending machine no piso 3 do Aeroporto Interacional Salgado Filho, próximo à praça de alimentação.

> O indicador de Inadimplência da CDL-Porto Alegre aponta 30,53% de consumidores com atrasos no Estado e 33,5% em Porto Alegre em outubro, com recuo frente a setembro. Entre empresas, os débitos alcançam 14,39% dos CNPJs no Estado e 15,57% na Capital, maiores percentuais desde junho de 2022.

> O SindilojasPOA aponta que a Black Friday deve ter menos consumidores comprando. Menos da metade das pessoas ouvidas pela entidade vão gastar. Eletrodomésticos, roupas e calçados vão ser os mais demandados.