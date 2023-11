Gang abre loja em área icônica de Porto Alegre

A maior rede de moda jovem do Rio Grande do Sul acaba de abrir sua nova loja e agora pertinho da orla do Guaíba, em um dos cartões postais de Porto Alegre. A Gang Embarcadero já está operando no complexo que ocupa parte da área do Cais Mauá, ao lado da Usina do Gasômetro.

A estreia foi nesta sexta-feira (10), segundo a marca. A Gang diz que o espaço une "sustentabilidade e experiência". A unidade vai funcionar de terças a sextas, das 11h às 21h, e sábados e domingos, das 10h às 22h.

A loja terá características únicas, com muita mobilidade no design, nas coleções e temas. Estes estes serão os motes para gerar interação com os consumidores da marca que reforçou nos anos recentes a proposta de ser não apenas identificada com segmento de clientes mais novos, mas com quem tem "espírito" jovem.

"Tanto os produtos quanto o visual do espaço assumirão identidades que seguirão as tendências de moda e o comportamento do público. O objetivo é oferecer uma verdadeira experiência para quem estiver transitando pelo Embarcadero", define a CEO da Gang, Ana Luiza Ferrão Cardoso, em nota.

A instalação, projetada pelo escritório de arquitetura Lubianca, mescla cores, fachada em madeira e paisagismo e se integra ao ambiente do entorno. Internamente, o pé direito alto gera maior impacto visual e aproveita a luz natural, explica a Gang.