Zaffari estreia nova sacola retornável para clientes

A clássica sacola retornável dos supermercados da Companhia Zaffari, do grupo Zaffari, está com nova estampa. A artista multimídia Kalina Juzwiak criou a nova cara do item para carregar compras e que busca incentivar uso sustentável, reduzindo consumo de plástico.

Segundo a rede, a artista usou como mote "momentos simples da vida" e "a beleza nos detalhes" para a nova sacola. É o quarto ano consecutivo que Kaju, como é mais conhecida, assina o "desenho inédito e exclusivo", cita o Zaffari, em nota. A bolsa vem na cor verde.

"Em traços delicados, a artista retrata uma tranquila tarde de verão, na qual amigos e familiares se reúnem ao ar livre para desfrutar do pôr do sol, compartilhar um piquenique, empinar pipa ou simplesmente contemplar a natureza", descreve a rede.

O Zaffari também informa que a nova edição do item será entregue aos clientes preferenciais do Zaffari Card e do Bourbon Card em compras feitas até 30 deste mês ou enquanto durarem os estoques.