Plaza Hotéis entra em nova fase

Patrícia Comunello

"É uma nova fase do grupo", avisa o diretor de Operações da Rede Plaza de Hotéis, Resorts e SPAs, Oscar Schmidt. O grupo consolida os 65 anos com uma nova marca, com redesign que rejuvenesceu a grife da hotelaria do Sul do Brasil. "O desafio foi inovar mantendo elementos icônicos que acompanham a Rede Plaza desde 1958", diz a rede, em nota. Schmidt afirma que o novo momento começa com estreia de um novo hotel, que terá gestão da rede, em Bento Gonçalves. Até a metade de 2024, o Plaza terá mais de 400 novos apartamentos. "Buscamos a contemporaneidade sem nunca perder os ativos que trouxeram a Rede Plaza até aqui: tradição, segurança, hospitalidade e capacidade de inovar. Mais madura, a marca reúne expertise, valorizando a história sempre com olhos no futuro", destaca o diretor. Em 2024, a rede ganha um resort em Tocantins e deve estrear no segmento de hotéis econômicos.