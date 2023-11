Designer de moda gaúcha abre primeira loja física: "Era um sonho"

O sorriso da designer de moda gaúcha Letícia Dutra não é à toa. E ela pode mesmo aproveitar o momento, pois não é todo dia que alguém estreia um projeto mega esperado: "Era meu sonho. Abrir a minha loja física e agora consegui".

A jovem, 35 anos, que chegou a ficar um ano batendo de porta em porta e ligando para varejistas multimarcas em Porto Alegre em busca de um lugarzinho nas araras para as saias da sua marca Flaya, montou o ambiente como imaginou. A Flaya fica em cerca de 50 metros quadrados em uma sala no quarto andar na rua Silva Jardim, 157, no bairro Auxiliadora. Mais detalhes e agendamentos podem ser obtidos pelo perfil no Instagram (@flayabrand), sugere a agora lojista. A coluna Minuto Varejo já contou a história de Letícia. Ela e suas saias estavam no primeiro time de marcas locais e autorais que participaram da Loja Paralela, projeto inédito do Sebrae no Brasil, capitaneado pelo Sebrae-RS, e que ocupou área no Mercado Paralelo, no DC Shopping, no 4º Distrito, na Zona Norte da Capital. "Este espaço é crucial porque vai traçar o novo passo da minha marca, para entender as necessidades e qual o caminho que vou seguir", contou a designer à coluna, no primeiro semestre de 2022, quando a Loja Paralela estreou. A Flaya surgiu em 2020, em meio à pandemia. Depois das saias, vieram acessórios e outras peças. E a loja própria trouxe mais novidades. A Flaya da Silva Jardim abre esta semana oficialmente e mostra coleções de alfaiataria, com muitas camisas e calças em linho, por exemplo. "Na Loja Paralela, entendi que só saias não venderiam", explica ela. O design interno da loja é envolvente e com personalidade. Nas paredes, as clientes vão conhecer os primeiros moldes das saias que deram origem à marca. Tem setor criativo e sala onde ficam as coleções. São peças que evoluem com a história do novo varejo. Também tem collab com designer que faz peças de festas e para noivas. Letícia também abriu espaço para bolsas de couro de confecção artesanal da marca Bozzolo, de Roca Sales, cuja produção foi toda perdida na enchente. A designer vende agora peças que ela tinha na loja revertendo todo o valor para a fabricante. "É uma forma de ajudar".