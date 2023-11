Caravana Iluminada da Coca-Cola percorre cidades gaúchas

Uma das atrações que abre a temporada natalina já está em campo no Rio Grande do Sul. Trata-se da Caravana Iluminada de Natal, ação da Coca-Cola Femsa, que fabrica a bebida no Brasil e com mais de 50% do mercado, que cumpre roteiro em diversas cidades. A largada da caravana este ano foi pelo Rio Grande do Sul, diz a fabricante.

Já tiveram a passagem do caminhão com papai noel e outros atrativos Passo Fundo, Santa Maria e Pelotas. Nesta sexta-feira (3), é a vez da Serra, passando por Farroupilha e Caxias do Sul. Depois, virão Gramado e Canela, Esteio, Sapucaia do Sul, Novo Hamburgo e São Leopoldo e Porto Alegre, fechando a agenda em 6 de novembro.



São 70 cidades em sete estados no País em 58 dias, 38 paradas em pontos de vendas parceiros, diz a Femsa, em nota.

Na Capital, o roteiro parte da unidade da companhia na Avenida Assis Brasil, faz uma parada no Carrefour Sertório, das 16h30min às 17h30min. Por volta das 18h, o comboio parte para as principais avenidas e ruas da cidade. O último ponto é a Usina do Gasômetro, na Orla do Guaíba.

O comboio tem cinco caminhões representando mensagens do Natal e momentos de consumo da marca. Tem ambientes instagramáveis, ilusionismo, espaços de cenografia, com casa do papai e da mamãe Noel, e ativações com inteligência artificial fazem parte da caravana.

