>> O Santuário Hospital Veterinário Porto Alegre abre em 8 de novembro na rua Casemiro de Abreu, no bairro Bela Vista, com mais de 300 metros quadrados. O aporte foi de R$ 1 milhão, abrindo 15 empregos. A capacidade de internação é de45 pets, além de 110 atendimentos clínicos/dia, informa o grupo Santuário. O empreendimento é comandado pelo casal Karla Pohlmann e Paulo Dalalana e pelo empresário Rogerio Marques, que já atuam no segmento pet.

>> O comércio de rua de Porto Alegre vai poder abrir neste feriado de 2 de novembro, Dia de Finados. O Sindilojas da Capital orienta apenas que o comerciante precisa fazer acordo, caso envolva funcionários na operação. Lojas em shoppings centers e centros comerciais seguem orientações dos empreendimentos.

>> A FCDL-RS projeta que devem ser abertas 18 mil vagas temporárias no rush de datas promocionais à frente: Black Friday, Natal e virada do ano. Funções de caixa, estoque e recepção serão as mais demandadas. Pelo menos 14% dos lojistas pretendem efetivar a mão de obra temporária. Vestuário, calçados e acessórios devem abrir 50% das vagas.

>> A Americanas terá nova rodada de contratações para a Black Friday, com 5 mil vagas temporárias para operador de loja, diz a rede. No Rio Grande do Sul, são quase 230 postos.

>> A Zerezes, que abriu no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre, em aporte de R$ 450 mil e cinco empregos, informa que os clientes da Capital estão em 5° lugar entre os que mais compram no canal digital da marca, respondendo por 3,3% das vendas. A ótica descolada deve faturar R$ 60 milhões em 2023, 71% a mais que 2022.