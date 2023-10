No Ponto: Stok Center, Prawer, CDL-POA, Renner, Bela Città, CDL Santa Cruz e Shopping Righi

> A Comercial Zaffari já está com 27 atacarejos Stok Center em funcionamento. O mais recente abriu em Alegrete na semana passada. Mai três devem entrar em operação este ano em Alvorada, Esteio e Porto Alegre, somando seis novos pontos da bandeira em 2023, mais que as cinco de 2022.

> A CDL Porto Alegre colocou no ar o terceiro episódio do podcast C[on]versão!. O gestor de crédito e cobrança da CDL-POA, Diego Ramos, e o diretor de crédito e cobrança da Quero-Quero/VerdeCard, Luciano Matzenbacher Scottá, dão dicas de cobrança eficiente para recuperar clientes. Acesse em cdlpoa.com.br.

> A Renner estreou em Montenegro, a terceira filial aberta em 2023. Ao lado, foto da nova unidade da varejista. Agora falta abrir, em novembro, a Youcom no Praia de Belas Shopping, na Capital.

> A chocolataria Prawer, do HR Group desde julho, abrirá duas novas lojas em Gramado ainda este ano e já escolheu o destino de outras em 2024: Balneário Camboriú (2), São Paulo (7), Goiânia (1), Brasília (1) e Rio de Janeiro (1). A marca gaúcha busca mais pontos em capitais. A meta é abrir 50 lojas até 2025. Na sede, as novas filiais serão na avenida Borges de Medeiros e no Mini Mundo. "As lojas terão um novo layout com uma pegada mais europeia", adianta a Prawer, em nota.

> A CDL Santa Cruz terá a 4ª Convenção Regional em 21 de novembro no Parque da Oktoberfest. O tema será Treinar a mente para inovar no futuro. Duas atrações entram em "quadra": o ex-jogador e ídolo do basquete brasileiro Oscar Schmidt e o especialista em varejo do Sebrae-RS e basqueteiro de fim de semana Fabiano Zortéa.

> O Bella Città Shopping, de Passo Fundo e dos mesmos donos da Comercial Zaffari, tem programação especial para marcar os 25 anos de operação. No dia 5 de novembro, diversas atrações são previstas. Até dia 12 do mês que vem, mais de 50 lojas terão descontos de até 80%.

> O caderno Construção Civil, que veiculou na última quinta-feira no JC, mostrou que a rede Righi, de supermercados, de Santana do Livramento, quer transformar em shopping o antigo prédio do lanifício Albornoz.

"Estamos há mais de três anos com o projeto pronto, tivemos de atualizar valores e só dependemos da prefeitura para começar a fazer", avisa o sócio-diretor, Antônio Righi, ansioso para ver pronto o primeiro mall da cidade lindeira à uruguaia Rivera, dos famosos free shops.