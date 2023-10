Mercado Público de Porto Alegre ganha sanduicheria com inspiração europeia

A quarta nova operação da leva de empreendimentos estreantes no Mercado Público de Porto Alegre está a caminho. É uma sanduicheria inspirada em negócios deste estilo e cardápio europeus, conta o proprietário da Giallo, Rafael Corte. A Giallo, amarelo em italiano, abre no dia 1º de novembro.

"Sempre quis abrir uma sanduicheria e me inspirei em casas que têm na Europa e que vendem um bom sanduíche a preço justo", conta o empreendedor à coluna Minuto Varejo.

A Giallo fica na quadra 1, loja 24, no segundo piso do Mercado Público, localizado no Largo Glênio Peres, no Centro Histórico da Capital. A pequena casa vai servir 12 tipos de sanduíches, dois deles veganos e um vegetariano.

Corte diz que investiu R$ 100 mil para montar a loja, além da outorga de R$ 5 mil, valor já pago e que está relacionado à exploração do ponto que tem 28 metros quadrados. O condominio é de R$ 1,5 mil. Duas pessoas vão trabalhar na sanduicheria.

"É a primeira operação com essa marca que abro", explica Corte. "Sou um dos sócios do Espaço Cultural 512, que fica no bairro Cidade Baixa. Aí surgiu a possibilidade de participar do leilão e ser contemplado com essa lojinha. Era o que eu estava querendo", empolga-se.

Dos novos negócios que estão previstos para integar o mix do Meracdo Público que venceram pregão eletrônico pelos espaços em fim de 2022, já abriram Estância da Carne (açougue), Comercial Martini (produtos para confeitaria) e Di Toni (massas). No total, serão nove estabelecimentos.