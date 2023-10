Casa Maria vai estar no Pátio Guadix

Patrícia Comunello

O Pário Guadix, novo empreendimento na zona Sul de Porto Alegre, terá Casa Maria. Localizado na avenida Juca Batista, 1305, o Guadix já tem McDonald's. A conclusão do Guadix sofreu atraso e foi adiada para novembro, devido às chuvas. Será a 58ª filial da rede de utilidades domésticas. O proprietário, Wagner Amorim, diz que a loja, com 560 metros quadrados, abre na segunda quinzena do mês que vem. Também assinaram contrato para estar no complexo: farmácia São João, Momentus Tabacaria e Presentes, SuperTec, Opulence, Cacau Show e lavanderia Chuá. Bistek e São João devem abrir neste ano. Negociações estão em andamento com marcas de cosméticos, pizzaria e hamburgueria. O Guadix foi desenvolvido em parceria com PLDA, rede McDonald's e investidores.