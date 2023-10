>> O I Fashion Outlet Novo Hamburgo incluiu na agenda dos 10 anos do empreendimento passeio de balão. A iniciativa durou três dias, de sexta-feira até ontem. A atração de graça também serviu para turbinar os cadastros no aplicativo Iguatemi One.

>> O Macromix, do grupo Unidasul, abre a 13ª unidade em 16 de novembro em Taquara, que teve estreia recente da Renner e terá filial da Elevato em breve.

>> A Panvel já arrecadou mais de R$ 1 milhão na campanha Troco Amigo SOS Vale do Taquari, com reforço de consumidores no Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

>> Sindilojas Porto Alegre marca os 85 anos com novo estúdio de podcast e videocast e dois anos do hub de inovação.