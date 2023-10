No Ponto:Tramontina, Z Café, Villagio, Youcom, Beltrame, Lebes, Fort, Pompéia e Gang

>> A Tramontina lançou a priemira linha de talheres assistivos fabricados no Brasil. Éa coleção ForAll voltada a pessoas com doença de Parkinson e outras condições que alteram o movimento dos braços e mãos e que podem dificultar a alimentação, explica a marca. Detalhe: as peças foram desenvolvidas em parceria com a ZON Design e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA).

>> O Z Café abrirá mais cinco unidades, uma delas no Zaffari da Lucas, na Capital, ex-Nacional aberto em 2022. As outras cafeterias ficarão no Instituto Caldeira, no Quarto Distrito, e em três prédios comerciais, informa Sandro Zanetti, dono da rede. "E estamos assinando uma sexta. Vamos bater a meta de chegar a 30 unidades em 2023", comemora Zanetti.

>> O Shopping Villagio Caxias, em Caxias do Sul, terá estreias em novembro (Nova Era e Calzedonia) e dezembro (Livraria Leitura e Golden Kids). Este ano 15 marcas já desembarcaram no shopping, o maior da Serra.

>> A Youcom, marca jovem da Renner, inaugura em novembro no Praia de Belas Shopping.

>> O Beltrame Supermercados abriu a quinta loja na terça-feira (17) no bairro Camobi, em Santa Maria. São 2,2 mil metros quadrados de área de venda. O design e concepção, da Evo2B, segue conceito minimalista e mais clean.

>> A Lebes lançou o programa Meu Primeiro Crediário, voltado à faixa de 14 a 18 anos. Segundo a rede, a modalidade vai atender filhos de clientes com bom histórico de relacionamento com a Lebes. "Para obter um limite pré-aprovado de R$ 500,00, será necessário a autorização dos pais", explica a varejista.

>> O Fort Atacadista, do catarinense Pereira, tem 300 vagas em Canoas e Viamão, e nos futuros CD de São Leopoldo e loja de Caxias do Sul. Acesse em grupopereira.pandape.infojobs.com.br.

>> O Food Hall Dado Bier, no Bourbon Country, em Porto Alegre, tem até sábado a 3ª edição da Oktoberfest. No sábado, tem ingresso solidário de um quilo de alimento ou item de higiene.

> Pompéia e Gang ofertam 570 empregos temporários entre auxiliar de loja e vendedor no Estado e Santa Catarina. Infos: (51) 98044-9182 e grupolinsferrao.pandape.infojobs.com.br.