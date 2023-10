Rio Grande do Sul tem maior alta do comércio em agosto no Brasil

O comércio do Rio Grande do Sul teve a maior alta em volume de vendas no setor no Brasil em agosto frente a julho. O desempenho, divulgado na amanhã desta quarta-feira (18) pelo IBGE, refere-se ao chamado varejo restrito, que vai de combustíveis, supermercados a vestuário, móveis e farmácias. Na média do Brasil, o setor teve queda de 0,2% no confronto com o mês anterior.

Em julho, o Rio Grande do Sul havia registrado elevação de 2,1% na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC). No País, a alta ficou em 0,7%.

No varejo ampliado, com venda de veículos, materiais de construção e atacarejos (supermercado com estilo de atacado mas venda para consumidor final), os estabelecimentos gaúchos venderam 1,1% mais em agosto. Em julho, No País, o recorte ampliado teve avanço de 1,3% no volume comercializado.

Já na comparação anual, com agosto de 2022, o comércio gaúcho restrito teve aumento de 5,3%, e o ampliado de 5,9%.

As vendas de combustíveis (11,3%), supermercados (8,2%) e artigos farmacêuticos, higiene e saúde (6,6%) puxaram a alta regional, comparando com o mesmo mês do ano passado. No ampliado, veículos ostentam alta de 10,5% e atacarejos, de 10%. Já materiais de construção estão com queda de 3,4% no colume vendido.

Brasil teve queda em 20 das 27 unidades no varejo restrito em agosto

No País, o varejo acumula 1,6% de janeiro a agosto de 2023 com relação ao igual período de 2022. No acumulado dos últimos 12 meses, o varejo chegou a 1,7% em agosto de 2023. No comércio ampliado, o volume de vendas acumula 4,2% no ano e 2,7% em 12 meses.

O IBGE destacou que o volume de vendas do comércio restrito teve equilíbrio entre taxas negativas e positivas, na passagem de julho para agosto. Outros artigos de uso pessoal e doméstico (-4,8%), Livros, jornais, revistas e papelaria (-3,2%), Móveis e eletrodomésticos (-2,2%) e Tecidos, vestuário e calçados (-0,4%), obtiveram taxas negativas. Hiper, supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo (0,9%), Combustíveis e lubrificantes (0,9%), Equipamentos e material para escritório, informática e comunicação (0,2%), e Artigos farmacêuticos, médicos, ortopédicos e de perfumaria (0,1%) tiveram taxas positivas de julho para agosto de 2023.



Já os setores do comércio ampliado apresentaram comportamento distinto: crescimento de 3,3% para Veículos e motos, partes e peças e variação de -0,1% para Material de construção.

Avanço nas vendas no comércio ampliado foi regsitrado por 14 das 27 unidades da federação. As maiores elevações foram verificadas em Paraíba (17,2%), Tocantins (5,4%) e Roraima (3,8%). Frente a agosto de 2022, as vendas tiveram resultados positivos em 13 das 27 unidades. No comércio varejista ampliado, 14 das 27 unidades da federação ficaram no positivo.