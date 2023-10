Entrevista

A Oktoberfest de Santa Cruz do Sul vai além do festerê com muito chope, bandinhas e animação. O impacto para o comércio e bares só cresce, diz o presidente da CDL da cidade, Ricardo Bartz. Segundo ele, hoje festa e comércio são aliados. Este ano se espera 500 mil pessoas nos fins de semana do evento, acima das 400 mil de 2022, sendo 40 mil ao mesmo tempo no parque. Este ano a Coca-Cola voltou a patrocinar a festa.

Minuto Varejo - Oktoberfest e bares/varejo: festa ou concorrência?

Ricardo Bartz - Há 10 a 15 anos, bares, pubs e outros locais de eventos fechavam na Oktober porque o público se focava na festa. O comércio reclamava que as pessoas gastavam dinheiro na festa e não tinham para consumir nas lojas. Há cinco a seis anos, antes mesmo da pandemia, viramos a chave na relação entre comércio, serviços e festa. Hoje existem várias Oktoberfest fora do parque, sem afetar o evento principal, que cresce em receita. Todo ano aumenta entre 10% a 15% o público e consumo de chope.

MV - Como é o ganha-ganha hoje?

Bartz - Hoje todos colhem frutos da festa. O comércio se prepara, as lojas enfeitam as vitrines com o tema da Oktober para receber os visitantes e vender. Para os bares, a Oktober virou a principal "safra" do ano. Este é um impacto muito positivo na economia.

MV - Como é o impacto para os negócios?

Bartz - Já medimos, mas em uma amostra muito pequena, que indicou incremento de 15% nas receitas frente a outros períodos. Este ano contratamos uma pesqusia com a Universidade de Santa Cruz do Sul para podermos saber o real efeito e saber o impacto, seja positivo ou negativo.

MV - Tem novidade este ano?

Bartz - Em 2022, fizemso uma pesqusia e um dos apontamentos foi ter mais bandinhas típicas. Eles diziam: "Viemos porque é uma festa alemã, queremos ver mais bandinhas". Este ano contratamos mais grupos, tanto do Estado como de fora. A nossa festa entre experiência cultural e bandinhas é superior a de Blumenau.