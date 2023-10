No Ponto: Desco, Mercado Brasco, CDL-POA, Pop Center, Docile e Panvel

>> A 13ª loja do Desco, bandeira do Imec, já funciona em Campo Bom. São 3 mil metros quadrados de área de venda, 140 vagas de estacionamento e 190 vagas, entre empregos diretos e indiretos. Em novembro, a 14ª unidade do atacarejo abre em Sapiranga, a última de 2023.

>> O Mercado Brasco abre nesta segunda-feira (9), em ritmo de teste, a loja no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. A coluna foi à loja e mostra como ficou em vídeo postado no site e redes do JC.

>> Pesquisa da CDL Porto Alegre sobre presentes para o Dia das Crianças indica que as pessoas vão buscar mais brinquedos (47%), moda e acessórios (18%) e jogos/eletrônicos (15%). Os filhos serão os maiores alvos das compras (40%), seguidos por netos (24%), afilhados (13%) e sobrinhos (10%). Para festejar, os locais preferidos são casa (37%), ao ar livre (14%) e shopping center (6%).

>> O Pop Center, na Capital, terá sorteio do Dia das Crianças, com vale de R$ 1 mil em compras. A ação vai até dia 11. Para concorrer, basta gastar a partir de R$ 50,00.

>> A Docile lançou opções de doces com tema do Halloween, com a skatista Rayssa Leal como "fadinha" da campanha.

>> A Panvel já arrecadou quase R$ 1 milhão no Troco Amigo para ajudar atingidos pelas inundações.